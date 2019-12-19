Комитет Верховной Рады не поддержал изменения в Конституцию по децентрализации

Верховная Рада не поддержала изменения в Конституцию. Фото: РБК

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады не поддержал законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Решение поддержали 11 членов комитета из 28. 6 членов воздержались от голосования, 2 были против, 3 не голосовали. Еще 6 депутатов отсутствовали во время голосования, сообщает РБК-Украина.

По словам первого замглавы комитета местного самоуправления Романа Лозинского, законопроектом предлагалась возможность объединения/ликвидации областей простым большинством Рады, отмена особого статуса Севастополя, безлимитные полномочия префекта, а также останавливать президенту полномочия мэров без решения судов.

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Ранее комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде направить проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти №2598 в Конституционный суд Украины. Такое решение поддержали 15 членов комитета.