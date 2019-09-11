Комитет Рады поддержал роспуск ЦИК, предлагаемый Зеленским

За отставку ЦИК проголосовали 16 депутатов. ФОТО: УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал досрочный роспуск Центральной избирательной комиссии.

Такое решение было принято на заседании комитета 11 сентября.

16 депутатов проголосовали "за", 2 - против, еще 7 воздержались.

Решение комитета в сессионном зале объявит заместитель комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат от "Слуги народа" Алина Загоруйко.

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Накануне в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. За информацией "Дзеркала тижня", формальным основанием стала ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе в Черкасской области. Там победителю выборов отменили регистрацию.