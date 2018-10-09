Комитет ПАСЕ закрепил за Россией статус международного агрессора

Ключевые изменения предложили депутаты ПАСЕ во главе с украинским делегатами

Комитет по вопросам правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал украинские поправки к резолюции. Эти поправки запрещают российской делегации восстановить свои права, которые они потеряли 2014-го из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. Принятые изменения делают невозможным снятие с России санкций.

Ключевые изменения предложили депутаты ПАСЕ во главе с украинскими делегатами, пишет "Европейская правда".

"Это решение еще должны подтвердить в пленарном зале, когда будут рассматривать резолюцию. Но поддержка предложений в комитете повышает шансы на успех голосования за нее", - сказал представитель ПАСЕ.

Первая важное предложение касается механизма голосования за санкции.

В плане изменений был повышен порог голосования с 1/2 до 2/3 голосов. Это затрудняло процесс наложения санкций на РФ.

Украина вынесла предложение оставить правило 1/2 и сохранить вето на голосование россиян. Это поддержали в Комитете.

Второй правкой стал запрет на участие в ПАСЕ "парламентариев" из оккупированных территорий, в частности Крыма.

Также Комитет поддержал идею наложения повторных санкций на Россию, если она 2019-го не подаст списки своих делегатов.

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РФ перестала подавать списки своих делегатов в ПАСЕ 2016-го в знак протеста против примененных санкций. Российские делегаты даже прекратили выплату членских взносов. Затем они начали шантаж с требованием снять все ограничения.