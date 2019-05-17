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пятница, 17 мая 2019 14:59

Команды Порошенко и Зеленского встретились на Банковой

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Команды Порошенко и Зеленского встретились на Банковой
СМИ узнали о переговорах команд Порошенко и Зеленского. Фото: Андрей Товстыженко, DT.UA

16 мая в Администрации президента состоялась встреча двух команд - Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщила журналист Соня Кошкина в Telegram.

Встреча проходила на третьем этаже в "зеленом зале".

Обсуждали детали инаугурации, передачу дел.

"Все спокойно, в рабочем порядке, но есть несколько интересностей.

1. Относительно будущего главы АП.

Практически у всех присутствующих сложилось впечатление: им будет Андрей Богдан.

"Он вел себя очень уверенно, раздавал поручения как хозяин положения, вникал во все детали", - описывает один из собеседников.

Сергей Шефир (очень близок к Зеленскому, должность главы АПУ ему тоже пророчили) преимущественно молчал.

2. Сама инаугурация.

Утро - как и водится - в Верховной Раде. Дл этого команда Зе анонсировала съемки ролика.

Вроде как начинают на "вертолетной площадке Януковича": Владимир Александрович обозревает Днепровские дали, думает о судьбе Родины и потом пешком идет "под купол".

3. Еще один обязательный пункт программы - присяга военных новому Верховному главнокомандующему.

Для этого рассматривают 2 локации: Софиевская площадь (это красиво) или Мариинка (туда из ВР удобнее переместиться).

4. По традиции, инаугурационные торжества завершаются торжественным приемом. Но.

Представитель Зе команды Руслан Стефанчук сказал, что "на совещании от "коктейльной части" решили отказаться. Пока - так. Хотя, возможно, до понедельника передумают", - сообщает журналист.

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В понедельник, 20 мая, состоится торжественное заседание Верховной Рады по поводу принесения присяги на верность украинскому народу новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Инаугурацию назначили на 10:00.

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