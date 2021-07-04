Командующий ВМС не исключает провокаций РФ во время "Си Бриз-2021"

"Провокаций со стороны РФ не исключаем" - командующий ВМС. Фото: ua.news

Украина не исключает провокаций со стороны России в ходе украинско-американских учений "Си Бриз-2021", которые продлятся до 10 июля.

Об этом заявил командующий ВМС ВСУ контрадмирал Алексей Неижпапа, передает Радио Свобода.

"Вдоль побережья Крыма находятся боевые корабли Черноморского флота. С апреля там постоянно находятся корабли Балтийского и Северного флотов РФ - наблюдают за действиями участников наших учений. Провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников "Си Бриза" существуют определенные отработанные процедуры", - сказал Неижпапа.

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По его словам, в Бердянске и Мариуполе находятся четыре малые бронированные артиллерийские катера.

"При поступлении новых единиц катерного состава будем усиливать ими Азовское море", - сказал Неижпапа.

Он добавил, что также в Азовском и Черном морях для "более эффективного освещения надводной обстановки" будут применены ударные беспилотники Bayraktar.

"Тренируемся использовать Bayraktar над морем, скоро в составе ВМС Украины будем иметь эскадрилью этих беспилотных комплексов. Их экипажи уже прошли подготовку в Турции. Мы с нашими собратьями из Воздушных сил Украины во время учений отрабатываем порядок применения БПЛА Bayraktar на море", - отметил Неижпапа.

Украинские-американские учения "Си Бриз-2021" (Sea Breeze) открыли в Одессе 28 июня. Они являются самыми масштабными - более 30 государств-участников. Принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники. Обучение проходят в соответствии со стандартами НАТО. Продлятся до 10 июля в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, дельте реки Дунай, на Кинбурнской косе, островах Змииный и Первомайский и других местах.