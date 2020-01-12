Командующий "Корпусом стражей исламской революции" извинился за сбитый украинский самолет

Хосейн Саламе извинился за сбитый самолет "МАУ". Фото: Сегодня

Командующий "Корпусом стражей исламской революции (КСИР)" Хосейн Салами извинился за сбитый по ошибке украинский самолет "МАУ".

"Мне никогда не было так совестно в своей жизни ... Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее, - сказал Салами - Мы просим прощения", сообщает иранское агентство ISNA.

По его словам, "той ночью все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух". "Мы все были в атмосфере войны", - подчеркнул командующий КСИР.

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Напомним, Украина и Иран будут договариваться о выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы самолета "МАУ" возле Тегерана.