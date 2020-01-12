Командующий "Корпусом стражей исламской революции" извинился за сбитый украинский самолет

Командующий "Корпусом стражей исламской революции (КСИР)" Хосейн Салами извинился за сбитый по ошибке украинский самолет "МАУ".
"Мне никогда не было так совестно в своей жизни ... Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее, - сказал Салами - Мы просим прощения", сообщает иранское агентство ISNA.
По его словам, "той ночью все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух". "Мы все были в атмосфере войны", - подчеркнул командующий КСИР.
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Напомним, Украина и Иран будут договариваться о выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы самолета "МАУ" возле Тегерана.
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