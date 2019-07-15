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Команда Зеленского хочет ликвидировать Мининформполитики

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Команда Зеленского хочет ликвидировать Мининформполитики
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев. Фото с открытых источников.

Команда президента Зеленского планирует ликвидировать Министерство информационной политики. А также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

"МИП мы планируем перезагрузить в ноль", - сообщил советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев.

Потураев сообщил, что в планах президентской команды - объединение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (независимый регуляторный орган) и Государственного комитета телевидения и радиовещания (орган исполнительной власти).Оба эти органы предусмотрены Конституцией Украины, передает Детектор Медиа.

"У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что в Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить в том числе и финансово, личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора", - сказал он.

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По его словам, сейчас в команде президента обсуждают возможности изменения квотного принципа формирования Нацсовета. В частности, по трое членов регулятора могут назначать президент, парламент и Кабмин. Однако окончательное решение еще не согласовано. Сам господин Потураев квотного принципа не поддерживает. По его мнению, членов обновленного регулятора должны выбирать по принципу, по которым формируется Национальное антикоррупционное бюро и Высший антикоррупционный суд.

Он добавил, что у обновленного регулятора должны быть расширены функции.

На вопрос "Детектора медиа", каким образом планируется объединить Нацсовет и Госкомтелерадио, господин Потураев ответил, что путем изменений в Конституцию. При этом, по мнению господина Потураева, регулятор оставаться конституционным органом.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не смогла установить причастность Виктора Медведчука к деятельности телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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15
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