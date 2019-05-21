Команда Зеленского готовит закон о выборах

22 мая пройдет экстренное заседание Верховной Рады. Фото: РБК

Законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов может быть внесен как неотложный.

Текст законопроекта будет готов в 7:00 22 мая, заявил новоназначенный глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире "112 Украина".

"Этот законопроект одобряется международным сообществом и сейчас он дорабатывается совместно с работниками Верховной рады и АП. Где-то в 7:00 утра у нас уже будет текст. Мы будем согласовывать с председателем ВР путь его представления: как неотложный от президента, или, возможно, подписанный всеми лидерами фракций и внесенный на рассмотрение парламента завтра утром", - заявил Богдан.

"Будут ли голоса под этот законопроект большой вопрос, однако у нас есть оптимизм. Есть проблемы с явкой, и есть проблемы с мнением мажоритарных депутатов, которые хотят избираться по своим округам. Они не всегда будут руководствоваться мнением лидеров фракций или лидеров партий. Изменения в действующий закон по общему согласию глав фракций и действующего президента будут касаться именно исключения из текста закона норм, регламентирующих мажоритарную систему в однопартийную... и норму закона, которая уменьшает проходной барьер до 3%. Это компромисс, который достигнуто", - добавил Богдан.

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Напомним, сегодня Андрей Парубий подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 22 мая.