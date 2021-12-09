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Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн

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Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
Состояние Коломойского СМИ оценивают в $1,8 млрд. Фото: Reuters

Окружной административный суд города Киева отменил обязательства Укрнафты, контролируемой олигархом Игорем Коломойским, уплатить в государственный бюджет налог на прибыль в 4,28 млрд грн.

Об этом идет речь в решении ОАСК от 16 ноября, сообщает LB.ua.

Суд отменил налоговые уведомления-решения от 7 мая. Истцу увеличили сумму денежного обязательства по платежу налога на 4,28 млрд.

Решения принимали по результатам налоговой проверки. Сотрудники ГНС решили, что Укрнафта не увеличила финрезультат до налогообложения на 19,43 млрд.

Укрнафта настаивала, что такую сумму можно установить исключительно на основании проверки финансовой отчетности и первичных бухгалтерских документов. А при проверке определить ее невозможно.

Суд признал, что поскольку изменения в Налоговый код вступили в силу за полгода до начала нового бюджетного периода, то новое правило увеличить финрезультат нужно применять с 2021 года. А при представлении декларации за 2020-й применению оно не подлежит.

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В марте Антимонопольный комитет оштрафовал топливные компании группы "Приват" на 4,7 млрд грн. за сговор на рынке бензина и дизельного топлива.

А 23 ноября Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение ОАСК, освободившее АЗС олигарха от уплаты этого штрафа.

Таким образом, менее чем за месяц бизнесмену простили около 10 млрд, которые он должен был заплатить в госбюджет.

26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что не ведет "союзнических" разговоров с Коломойским.

Олигарх – четвертый в рейтинге самых богатых украинцев по версии Forbes. Его состояние оценивают $1,8 млрд.

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09
декабря

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