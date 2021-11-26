Зеленский рассказал об отношениях с Коломойским

Зеленский заявил, что не общается с Коломойским. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский не ведет "союзнические" разговоры с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом он сказал на пресс-марафоне в пятницу, сообщает Gazeta.ua.

"О союзничестве с Игорем Валерьевичем Коломойским, мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили года два", - сказал президент.

Зеленский сказал об Укрнафте, к которой имеет отношение олигарх. Но в государственном бюджете нет денег, чтобы платить Коломойскому, заявил президент.

"Есть задолженность "Нафтогаз-Украина" перед Укрнефтой. Но кто-то же сделал так, что Игорь Валерьевич стал партнером государства в Укрнефте, это было еще до нас. Вопрос разделения (Укрнафты. - Gazeta.ua) не решен", - сказал Зеленский.

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Раздела Укрнафты не произошло, сказал президент.

"Этот вопрос не решен. Коболев мне говорил, и Витренко тоже это подтверждал. Я знаю, что у нас нет сегодня денег в госбюджете платить любому, в том числе и компании Коломойского", - заявил Зеленский.

В ноябре СМИ сообщали, что Коломойский получит 20 млрд грн от Нафтогаза по судебному иску Укрнафты, подконтрольной олигарху.