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Деолигархизация: Коломойский получит от Нафтогаза 20 млрд грн

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Деолигархизация: Коломойский получит от Нафтогаза 20 млрд грн
Олигарх Коломойский в кабинете президента Зеленского, сентябрь 2019 года. Фото: president.gov.ua

Игорь Коломойский в в ближайшее время получит 20 млрд грн от "Нафтогаза" по судебному иску "Укрнафты", подконтрольной олигарху.

Об этом сообщил редактор сайта "Наші гроші" Юрий Николов.

Взыскания с "Нафтогаза" голубого топлива инициировали миноритарии "Укрнафты" – оффшоры "Литтоп", "Бриджмонт", "Бордо".

С 2018 года иск фактически не двигался до 2021-го. Первое судебное решение после возобновления дела состоялось 29 апреля – в один день с назначением Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

"Укрнафта" увеличила свои требования до 9 млрд куб. газа.

26 октября в Хозяйственном суде города Киева собрались представители всех сторон. За закрытыми от прессы дверями представители "Нафтогаза" якобы сообщили суд, что признают за "Укрнафтой" 3,5 млрд куб.

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Тем временем, в финотчете за шесть месяцев "Нафтогаза" говорится, что "Укртрансгаз" хранит около 0,7 млрд куб.м этого объема в подземных хранилищах.

Таким образом, "Нафтогаз" фактически признал, что у него прямо сейчас есть 700 млн куб. газа для отдачи Коломойскому, пишет журналист.

Подконтрольная олигарху "Укрнафта" объявила о созыве на 30 ноября внеочередного собрания акционеров. В повестке дня предлагают дать согласие на урегулирование спора в отношении природного газа, добытого в 2007-13 годах, или заключить мировое соглашение.

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700 млн куб. газа – это значительная часть общих запасов Украины на зиму, которые составляют около 18 млрд куб.

Скорее всего, в рамках мирового соглашения или другой сделки будет идти речь не о физическом отборе топлива из подземных газохранилищ. А Коломойский сразу продаст отсуженное топливо обратно "Нафтогазу" по текущей рыночной цене. В настоящее время она составляет $1 за 1 куб, отмечает Николов.

Речь идет о сумме 20 млрд грн.

"И надо же такому – в последние недели "Укртрансгаз" получил на свои счета немного большую сумму 27 млрд грн, да еще 20 млрд грн по указанию власти должен прокредитовать один из государственных банков. То есть Коломойскому выплатить будет из чего", - пишет журналист.

В марте США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну.

Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка. Делом занимается ФБР. Стоимость недвижимости министерство юстиции США оценивает более чем в $60 млн. Подали иски для конфискации.

Коломойский живет в Днипре и не может выехать за пределы Украины, сообщал мэр города Борис Филатов.

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