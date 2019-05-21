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вторник, 21 мая 2019 14:20

Коломойского обвинили в подготовке убийства

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Коломойского обвинили в подготовке убийства
Граждане США написали заявление о преступлении на Коломойского. Фото: УНІАН

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами Рудольфа Джулиани - личного адвоката американского президента Дональда Трампа, написали заявление в правоохранительные органы Украины на Игоря Коломойского после его интервью программе "Схеми: корупція в деталях".

Американцы требуют начать досудебное расследование в отношении возможного совершения Коломойским "преступления против жизни", пишет "Радіо Свобода"

В заявлении, которое предоставила адвокат Алина Самарец, представляющий их интересы в Украине, говорится:

"... В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать из Украины к своему месту жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: подготовка к убийству".

Заявления отправили на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы. Поступления документов в ведомствах подтвердили.

В комментарии Лев Парнас заявил: "Это все ложь, что мы какие-то аферисты, мы у кого-то деньги просим или то, что у нас вроде уголовные дела в Америке. Почему он нам предъявил такие угрозы, такие опасные заявления, я не могу объяснить, мы сами шокированы. Мы боимся за нашу жизнь. Поэтому и написали заявления. Все, что мы делаем, - это рекомендация наших защитников. Главный адвокат - это Руди Джулиани".

Ранее Коломойский заявлял:

"В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - или Фруман, или Фурман. И они ходят здесь Украиной, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с Луценко любой вопрос. Луценко об этом даже не знает. И, я думаю, Джулиани тоже об этом не знает. Два "Остапа Бендера", которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое... И в ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет Божий. Чтобы они и не думали... Запомните эти два имени: Лев Парнас и Игорь Фруман. Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал - я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли - и тут начались все эти провокации: относительно Джулиани, окружения, еще какой-то бред".

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Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину в ночь на 16 мая. Прилетел из Тель-Авива в Днепр.

В тот же день под вечер прибыл в Киев. В ресторане в центре столицы встретился с нардепами от группы "Відродження" Виталием Хомутынником, Андреем Шипкой и Евгением Геллером, бизнесменом Павлом Фуксом.

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