Коломойский уговаривал Януковича

Коломойский говорил Януковичу: надо идти в ЕС.

Олигарх Игорь Коломойский накануне Революции достоинства пытался убедить Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Новое время"

Коломойский рассказал, что говорил с Януковичем 27 ноября 2013-го, перед поездкой того в Вильнюс.

"Я уговаривал, чтобы он подписал. Я ему говорил: никакой Ассоциации не будет, подпиши, и все - люди хотят подписать Ассоциацию", - сказал олигарх.

"А он: "Нет". - "А почему нет?" - "Ну, далеко зашел". Говорю: "Да ладно, объясните этому Путину, что ничего страшного, наоборот даже: и здесь хорошо, и там хорошо", - отметил Коломойский.

"Янукович сам виноват в том, что произошло и что пришлось покинуть страну и все остальное", - продолжил олигарх.

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Бизнесмен Игорь Коломойский болел за выигрыш Владимира Зеленского на президентских выборах вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом он сказал в одном из интервью.