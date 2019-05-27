Коломойский рассказал о пьянке с Зеленским

Игорь Коломойский рассказал, как праздновал с Владимиром Зеленским завершение финансового года. Фото: УНІАН

Олигарх Игорь Коломойский во время застолья с Владимиром Зеленским развлекались телефонными звонками к Святославу Вакарчуку.

Об этом Коломойский рассказал в интервью "Українська правда"

"2016-го. Не 201-го, не в 2018 году. Я еще от Зеленского не слышал, что он собирается идти (в президенты. - Gazeta.ua).

Мы еще, помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?", смеялись", - рассказал Коломойский.

– Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то в марте 2017-го.

Вы с Зеленским выпили и звонили Вакарчуку?

Да. Что-то тогда крутилось в прессе: Вакарчук… А Зеленский тогда еще ничего не объявлял, никуда не собирался. Ну так, в кулуарах – что если пойдет Вакарчук, то пойдет и Зеленский.

А что Вакарчук отвечал?

– Ну, позвонили Вакарчуку, он был сонный, было поздно уже. Мы его спрашиваем: "Ты поддерживаешь Зеленского?". Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел.

Это было для него неожиданно, и он совершенно в этом направлении не думал.

Он не пошел в итоге. Помните, второй раз, когда Зеленский вышел: "Ну что, Слава? Если мы, то всех".

Это было продолжение того разговора?

– Да это был троллинг легкий.

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20 мая состоялась инаугурация шостого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров назвал проблемой и призвал уйти в отставку.