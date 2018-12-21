Коломойский раскрыл спонсоров кандидатов в президенты

Бизнесмен Игорь Коломойский дал интервью Дмитрию Гордону. Фото: ТСН

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, кого из кандидатов в президенты Украины финансируют украинские олигархи.

"Виктор Пинчук никого не финансирует, Сергей Левочкин – Юрия Бойко. У Рината Ахметова, насколько я понимаю, Олег Ляшко у него давний проект, а так, видимо,будет помогать всем остальным поровну. Дмитрий Фирташ – Бойко. Виктор Медведчук – не знаю. Ходят слухи, что Юлию Тимошенко, но я в это не верю", - рассказал бизнесмен в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона".

Сам Коломойский говорит, что болеет за Тимошенко, Владимира Зеленского, Святослава Вакарчука и даже за Ляшко. "Я болею за всех, кто опередит Петра Алексеевича Порошенко в первом туре", - сказал бизнесмен.

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Сказал, что сейчас не может никого из политиков финансировать, поскольку суд ограничил его в расходах.

Напомним, Игорь Коломойский уверен, что Петра Порошенко не переизберут на новый президентский срок. По мнению бизнесмена, наибольшие шансы на победу в выборах, с оглядкой на рейтинги, у Юлии Тимошенко.