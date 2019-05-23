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четверг, 23 мая 2019 14:56

Коломойский приехал в Украину, чтобы спрятаться от ФБР - СМИ

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Коломойский приехал в Украину, чтобы спрятаться от ФБР - СМИ
Игорь Коломойский рассчитывает, что президент Владимир Зеленский не выдаст его США - СМИ. Фото: УНІАН

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину, чтобы не попасть к американскому ФБР.

Об этом сообщают журналисты группы The Newsroom в Facebook.

"Объем информации о схематозах олигарха якобы является настолько большим, что местный Моссад уже радостно готовился передавать его американским коллегам, несмотря на то, что Израиль никому не выдает своих (именно по этой причине Коломойский свое время переехал туда из Швейцарии)", - пишут журналисты.

"Коломойский вернулся в Украину в расчете, что Зеленский не выдаст его США из чувства благодарности за помощь во время выборов. Однако, очевидно, что американцам такой замысел не нравится. Тем более, что по возвращении Коломойский уже успел "надавать пинков" двум знакомым друга Трампа Рудольфа Джулиани, которые пытались организовать его встречу с Зеленским.

Эти двое уже подали в ГБР заявления об угрозе их жизни со стороны олигарха. А Руди Джулиани уже публично призывает нового президента отмежеваться от олигарха и избавиться от него людей в своем окружении. Именно поэтому, как говорят источники, Джулиани был очень зол, когда Зеленский назначил Богдана главой АП", - сообщают в группе.

Также журналисты сообщают, что 2 дня назад в Париже Джулиани имел разговор по поводу олигарха с руководителем САП Назаром Холодницким и французским прокурором.

"Что он хотел накопать на Коломойского во Франции, - неизвестно. Может, обсуждал детали экстрадиционного соглашения между 2 странами", - предполагает The Newsroom.

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Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами Рудольфа Джулиани, - личного адвоката американского президента Дональда Трампа, написали заявление в правоохранительные органы Украины на Игоря Коломойского после его интервью программе "Схеми: корупція в деталях".

Американцы требуют начать досудебное расследование в отношении возможного совершения Коломойским "преступления против жизни".

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