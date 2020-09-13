Коломойский покупает журнал

Агентство по розыску и менеджменту активов определило компанию "1+1 Интернет" олигарха Игоря Коломойского победителем конкурса по управлению активами Украинского Медиа Холдинга. Об этом сообщили в ведомстве.
УМХ принадлежала беглецу-бизнесмену из окружения семьи Януковича Сергей Курченко.
Компания Коломойского предложила наиболее выгодные экономические условия управления активами. В частности, гарантированные ежемесячные перечисления в госбюджет на 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет - почти 8 млн грн ежемесячно. Предложения других участников были в несколько раз меньше.
Документы на участие в конкурсе подавали 6 компаний.
В структуре УМХ в частности журнал "Корреспондент", сайт KP.ua, Football.ua, Ретро FM и ряд радиостанций.
Теперь должны провести оценку активов и заключить договор об управлении между АРМА и ООО "1+1 Интернет". Победителю также необходимо получить согласование Антимонопольного комитета.
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Жена кума президента РФ Виктора Медведчука Оксана Марченко владеет менее 10% телеканала "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому.
Еще по доле, менее 10%, имеют Игорь Суркис и Леонид Ашкенази. Об этом заявили в группе "1+1 media".
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