Коломойский покупает журнал

Компания Коломойского гарантировала ежемесячные миллионные перечисления в госбюджет. Фото: Reuters

Агентство по розыску и менеджменту активов определило компанию "1+1 Интернет" олигарха Игоря Коломойского победителем конкурса по управлению активами Украинского Медиа Холдинга. Об этом сообщили в ведомстве.

УМХ принадлежала беглецу-бизнесмену из окружения семьи Януковича Сергей Курченко.

Компания Коломойского предложила наиболее выгодные экономические условия управления активами. В частности, гарантированные ежемесячные перечисления в госбюджет на 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет - почти 8 млн грн ежемесячно. Предложения других участников были в несколько раз меньше.

Документы на участие в конкурсе подавали 6 компаний.

В структуре УМХ в частности журнал "Корреспондент", сайт KP.ua, Football.ua, Ретро FM и ряд радиостанций.

Теперь должны провести оценку активов и заключить договор об управлении между АРМА и ООО "1+1 Интернет". Победителю также необходимо получить согласование Антимонопольного комитета.

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Жена кума президента РФ Виктора Медведчука Оксана Марченко владеет менее 10% телеканала "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому. Еще по доле, менее 10%, имеют Игорь Суркис и Леонид Ашкенази. Об этом заявили в группе "1+1 media".