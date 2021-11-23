Коломойский неожиданно начал хвалить деолигархизацию от Зеленского

Игорь Коломойский в офисе президента, 10 сентября 2019 года. Фото: president.gov.ua

Игорь Коломосский не видит ничего плохого в законе об олигархах, который подавал в парламент и подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом олигарх сказал НВ

Коломойский не видит ничего плохого в том, чтобы быть участником элитного реестра и считает, что этот закон легализует состояние, нажитое до принятия закона.

"Я не знаю, почему Ахметов так парился, подам декларацию, укажу имущество и все", - сказал Коломойский.

Главным противником применения этого закона стал Ринат Ахметов – основной претендент на попадание в реестр, подпадающий под все олигархические критерии, упомянутые в законе, пишет издание.

Это и неудивительно, ведь в дальнейшем официальному олигарху запретят участвовать в приватизации, что ухудшит привлекательность его компаний для западных кредиторов и инвесторов, а новый официальный статус может помешать при покупке крупных активов у третьих лиц.

"Если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах", - заявил Ахметов.

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Для еще одного потенциального фигуранта реестра Петра Порошенко фиксация его олигархического статуса практически означает политическое уничтожение: закон усложнит его участие в избирательных кампаниях.

"Для Коломойского все наоборот. Влияние на парламент олигарх сохраняет косвенно, в приватизации не участвует, публичными компаниями не владеет, на западных рынках не занимает, а легализацию активов получить хочет.

Из всех потенциальных олигархов именно Коломойский оказывает большое влияние на нынешний парламент. И именно он не видит в законе ничего опасного для себя", – пишет издание.

5 ноября президент Зеленский подписал закон об олигархах. Первые заседания Совета национальной безопасности и обороны, на которых будут определять олигархов, могут состояться в мае следующего года.