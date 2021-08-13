Количество участников "Крымской платформы" возросло до 40

23 августа примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите. Фото: "Укрифнорм"

Количество участников учредительного саммита "Крымской платформы" выросло до 40. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Укринформ".

"Международная поддержка "Крымской платформы" растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры. У нас есть 40 подтверждений участия в саммите "Крымской платформы", - заявил Кулеба.

Напомнил, что на саммите 23 августа примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите.

"Поэтому, на самом деле, поддержка "Крымской платформы" будет еще больше, и я убежден, будет неустанно расти", - акцентировал министр.

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Запуск платформы исправит ошибку, когда в первые годы российско-украинской войны для Крыма не было создано ни одного механизма системной работы по его деоккупации, заявил Кулеба.

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова. 26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности "Крымской платформы". Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита "Крымской платформы" является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что "Крымская платформа" будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы. Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.