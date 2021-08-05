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четверг, 05 августа 2021 21:50

Количество участников "Крымской платформы" возросло до 32

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  Еще одно государство подтвердила участие в "Крымской платформе". Фото: ua.news
Еще одно государство подтвердила участие в "Крымской платформе". Фото: ua.news

Еще одно государство подтвердило участие в "Крымской платформе".

В саммите примет участие уже 32 страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Теперь 32 участника. В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка Крымской платформе. Все только начинается", - написал Кулеба.

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Также министр опубликовал на своей странице фото стелы на одном из въездов в оккупированный Симферополь, где кто-то сделал баллончиком надпись: "Мы за Крымскую платформу!" и добавил - "мы тоже".

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на временную оккупацию Крыма, ответы вызовам в сфере безопасности, усиление международного давления на Россию, предупреждение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

В Украине 23 августа состоится саммит. Помимо основного заседания, предусматривается проведение 4 тематических панелей о дальнейших шагах: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие и о восстановлении прав крымскотатарского народа.

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