Количество российских войск на границе с Украиной и в Крыму продолжает увеличиваться – аналитики

Россия продолжает аккумулировать войска на границе с Украиной. Фото: Радио Свобода

В течение декабря концентрация российских войск вблизи границ Украины и в оккупированном Россией Крыму продолжалась, а общая численность военной техники в этих районах "скорее всего превысила апрельские показатели".

"В открытых источниках мы можем наблюдать, как увеличиваются уже обнаруженные лагеря, возникают новые, а состав перебрасываемой техники расширяется: к танкам и самоходным установкам добавились зенитные ракетные комплексы. Кроме того, усилилось противодействие сбору информации о перебрасывании частей", - указывают аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT), сообщают "Крым.Реалии".

Они считают, что "подготовка к операции (т.е. вторжение российских войск на контролируемую правительством часть территории Украины) не завершена, а если она начнется, то будет не столь масштабной, как предполагают некоторые аналитики и публицисты".

Такие выводы эксперты CIT связывают со сравнительно небольшим количеством десантных частей ("В апреле перебрасывание десантных элементов было намного более массовым. Можно предположить, что десантники должны играть важную роль в масштабном наступлении в глубину территории Украины").

"Во-вторых, если верить оценкам Украины, то численность российских войск в пограничной полосе (в последние дни назывались цифры в районе 100–120 тысяч бойцов) даже с учетом "вооруженных сил" "ЛНР" и "ДНР" (составляющих до 35 тысяч лиц) несколько меньше общей численности Сухопутных войск Украины мирного состава (до 169 тысяч человек) и Национальной гвардии Украины (50 тысяч по состоянию на 2017 год). При этом следует учитывать, что в оценочное количество российских военных, наверное, входят призывники несущие срочную службу близ украинских границ, но вряд ли могут быть задействованы в операции на территории Украины", – говорится в предновогоднем анализе.

Аналитики пока не видят признаков массовой мобилизации на территории России.

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По состоянию на сегодня открытой угрозы со стороны России в отношении Украины нет. "Отдыхайте спокойно, празднуйте. Мы не видим прямой угрозы для нашего государства", - рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.