Количество российских войск на границе с Украиной и в Крыму продолжает увеличиваться – аналитики

 
Ексклюзивы
1/5
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2907
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 684
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1683
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1125
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1467
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 468
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1305
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 918
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2862
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
6
30
5
6
4
&quot;Сосну каждому украинцу&quot; - Киву и Дубинского расклеили на бордах
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Видео
Все видео
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1539
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 972
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1899
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 684
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 225
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
пятница, 31 декабря 2021 03:43

Количество российских войск на границе с Украиной и в Крыму продолжает увеличиваться – аналитики

  Комментировать
Количество российских войск на границе с Украиной и в Крыму продолжает увеличиваться – аналитики
Россия продолжает аккумулировать войска на границе с Украиной. Фото: Радио Свобода

В течение декабря концентрация российских войск вблизи границ Украины и в оккупированном Россией Крыму продолжалась, а общая численность военной техники в этих районах "скорее всего превысила апрельские показатели".

"В открытых источниках мы можем наблюдать, как увеличиваются уже обнаруженные лагеря, возникают новые, а состав перебрасываемой техники расширяется: к танкам и самоходным установкам добавились зенитные ракетные комплексы. Кроме того, усилилось противодействие сбору информации о перебрасывании частей", - указывают аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT), сообщают "Крым.Реалии".

Они считают, что "подготовка к операции (т.е. вторжение российских войск на контролируемую правительством часть территории Украины) не завершена, а если она начнется, то будет не столь масштабной, как предполагают некоторые аналитики и публицисты".

Такие выводы эксперты CIT связывают со сравнительно небольшим количеством десантных частей ("В апреле перебрасывание десантных элементов было намного более массовым. Можно предположить, что десантники должны играть важную роль в масштабном наступлении в глубину территории Украины").

"Во-вторых, если верить оценкам Украины, то численность российских войск в пограничной полосе (в последние дни назывались цифры в районе 100–120 тысяч бойцов) даже с учетом "вооруженных сил" "ЛНР" и "ДНР" (составляющих до 35 тысяч лиц) несколько меньше общей численности Сухопутных войск Украины мирного состава (до 169 тысяч человек) и Национальной гвардии Украины (50 тысяч по состоянию на 2017 год). При этом следует учитывать, что в оценочное количество российских военных, наверное, входят призывники несущие срочную службу близ украинских границ, но вряд ли могут быть задействованы в операции на территории Украины", – говорится в предновогоднем анализе.

Аналитики пока не видят признаков массовой мобилизации на территории России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Данилов оценил ситуацию на украинско-российской границе

По состоянию на сегодня открытой угрозы со стороны России в отношении Украины нет.

"Отдыхайте спокойно, празднуйте. Мы не видим прямой угрозы для нашего государства", - рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Количество российских войск на границе с Украиной и в Крыму продолжает увеличиваться – аналитики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Саше уже ничего не болит&quot;: умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
 Просмотров: 48269
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения 1 Просмотров: 12825
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
30
 Просмотров: 6444
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
 1 Просмотров: 5436
На Прикарпатье 30 декабря объявили днем траура по погибшим в больнице
На Прикарпатье 30 декабря объявили днем траура по погибшим в больнице Просмотров: 5112
Политика
Саакашвили вернули из госпиталя в тюрьму: он сделал заявление
Саакашвили вернули из госпиталя в тюрьму: он сделал заявление
В СНБО хватит голосов, чтобы ввести санкции против Порошенко – Данилов
В СНБО хватит голосов, чтобы ввести санкции против Порошенко – Данилов Просмотров: 27
Байден и Путин поговорили второй раз через месяц: главные темы разговора
Байден и Путин поговорили второй раз через месяц: главные темы разговора Просмотров: 306
Военным поднимут минимальную зарплату - Зеленский подписал указ
Военным поднимут минимальную зарплату - Зеленский подписал указ Просмотров: 477
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
6
 Просмотров: 3348
Больше всего комментируют
8
Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос
6
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
2
Если инфляция растет, власти должны индексировать людям обесценивание их доходов – Порошенко
2
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
2
Данилов назвал дату, когда в Украине обнародуют список первых официальных олигархов
Голосов: 877
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть