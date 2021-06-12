Коктейль за каждый гол в ворота россиян, Россия-оккупант: как украинские бары анонсируют игры страны-агрессора

В Херсонской области в одном из баров оригинально анонсировали матч с участием Российской Федерации на Евро-2020.

На афише игр, где говорится в частности о субботнем матче Бельгии против России, вместо РФ написали - оккупанты.

Бельгия сыграет против россиян в 22.00.

Фото бара в городе Скадовске опубликовал пользователь Facebook Vitaly Po.

"Херсонщина казкова, нi разу нi за руське мiр", - написал он.

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Тем временем в Виннице в одном из пабов за каждый гол бельгийцев в ворота россиян бесплатно будут наливать сине-желтый коктейль "Героям Слава!".

Автор: 33kanal.com

Во Львове организаторы Lviv Fan Festival за каждый забитый гол Бельгии в ворота россиян зрителей будут угощать 100 бокалами пива.

Национальная сборная Украины сыграет со сборной Нидерландов в воскресенье. Начало матча - 22.00.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.