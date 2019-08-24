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Кого Зеленский назначит премьер-министром

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Кого Зеленский назначит премьер-министром
Зеленский рассказал о кандидатах в премьер-министры. Фото: Prm

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кандидатов в премьер-министры двое. При этом их фамилий президент не назвал.

"Я должен принять решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - сказал Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что новый премьер должен быть готовым к решению проблем в экономике.

"Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", - подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что кандидат в премьеры должен представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

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"Я не знаю, какие переговоры они ведут, но перед ними поставлена ​​задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить ", - рассказал президент.

Отдельные представители нынешнего состава правительства останутся на должностях в новом Кабинете министров. Об этом журналистам сказал будущий народный депутат Давид Арахамия, которого медиа называют потенциальным главой фракции "Слуга народа" в Раде.

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