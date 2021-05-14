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пятница, 14 мая 2021 15:59

Когда украинцы будут счастливы: самое важное в журнале "Країна"

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"В течение веков украинская элита была заточена не на счастье нации, а на выживание. Когда ты постоянно загнан - невозможно быть счастливым. Существовали больше в формате реакции, чем инициативы, - говорит журналу "Країна" писатель Тарас ПРОХАСЬКО, 52 года. - Замечаю за современными украинцами: до сих пор делают что-то не по зову души, а потому что это может обеспечить жизнь. Часто путаем счастье с благосостоянием и удовольствием, а на самом деле это больше о высказывании себя в творчестве. Украинцы занимаются не тем, чем хотят. Не могут это отследить, потому что нет психологической культуры. Определить, что для тебя счастье, можно только путем самообразования. Ставишь себе вопросы и постепенно находишь ответ. Простых рецептов нет".

 

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Подробности читайте в журнале "Країна" №18 (571), №19 (572) от 13 мая 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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14
мая

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