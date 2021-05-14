Когда украинцы будут счастливы: самое важное в журнале "Країна"

"В течение веков украинская элита была заточена не на счастье нации, а на выживание. Когда ты постоянно загнан - невозможно быть счастливым. Существовали больше в формате реакции, чем инициативы, - говорит журналу "Країна" писатель Тарас ПРОХАСЬКО, 52 года. - Замечаю за современными украинцами: до сих пор делают что-то не по зову души, а потому что это может обеспечить жизнь. Часто путаем счастье с благосостоянием и удовольствием, а на самом деле это больше о высказывании себя в творчестве. Украинцы занимаются не тем, чем хотят. Не могут это отследить, потому что нет психологической культуры. Определить, что для тебя счастье, можно только путем самообразования. Ставишь себе вопросы и постепенно находишь ответ. Простых рецептов нет".

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Василий Стефаник не смог жениться на женщине, которую считал идеалом

"На вокзале увидела триколор. Пограничники поставили в паспорт штамп "Джанкой, Российская Федерация"

Светлана ТАРАТОРИНА, 35 лет, писательница, пиарщица

Биться до последнего и побеждать - разные вещи

Валентин БУШАНСКИЙ 48 лет, политолог

"Надо взимать с Москвы за каждый день удержания наших в плену"

Ольга СКРИПНИК, 34 года, председатель правления Крымской правозащитной группы

"Голова, которая думает, всегда тяжелее головы, которая умеет приспосабливаться"

Денис БОСЯНОК, 47 лет, спортивный комментатор

"Мы якобы должны стремится к упорядоченности и стабильности. Но многие живут не так. И им это подходит"

Александр ГУСЕВ, 41 год, кинокритик

"Пятеро братьев подорвались на гранате, чтобы не попасть врагу в руки"

Зиновий СЕРДЮК, 93 года, поэт, политзаключенный

Подробности читайте в журнале "Країна" №18 (571), №19 (572) от 13 мая 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.