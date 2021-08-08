Когда Украина перейдет в режим "без бумаг"

Украина перейдет в режим безбумажного документооборота через три месяца. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Фото: pixabay.com

Украина перейдет в режим безбумажного документооборота через три месяца.

Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Facebook.

"Вся информация будет содержаться в электронных реестрах", - написал премьер.

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Он отметил, что благодаря режиму "без бумаг" количество электронных услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая будет окончательно уничтожена.

Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг. Электронные услуги смогут предоставлять автоматически, без вмешательства чиновника. Можно будет получить несколько услуг по одному заявлению. Закон вводит новые термины: "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с получением электронных публичных услуг. Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов.