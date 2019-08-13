Когда состоится инициированная президентом встреча лидеров "нормандской четверки"

Расширение нормандского формата желаемое и возможное. Однако нужно оценить, когда это может произойти Фото: 24 канал

Перед встречей лидеров стран "нормандского формата" должны проходить консультации на уровне политических директоров, министров иностранных дел, лидеров правительств. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

Новый состав правительства и глава МИД пока не назначены. Поэтому раньше сентября встречи на уровне лидеров "нормандской четверки" ожидать не стоит, пишет РБК-Украина.

Расширение "нормандского формата" желаемое и возможное. Однако нужно оценить, когда это может произойти.

"Есть определенный политический календарь не только в Украине, но и в тех странах, которые могут быть вовлечены. И в зависимости от того, как этот политический календарь будет меняться, будут приниматься решения этими странами", - сказал дипломат.

Новоизбранный депутат от "Слуги народа" и кандидат на главу парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко говорит, что назначение возможной даты упирается в реализацию двух противоположных подходов.

"Подход Зеленского в намерении достичь прогресса в переговорах и подход Путина, который не понимает, зачем ему этот прогресс, но вынужден реагировать. Это дипломатическое перетягивание канатов может продолжаться еще некоторое время", - говорит дипломат.

Если встреча в "нормандском формате" состоится, она вряд ли будет отмечена особым успехом по сравнению со всеми предыдущими, считает собеседник.

"Пока что ничего существенного не произошло, чтобы ожидать, что Россия изменит свою позицию или что Украина пойдёт на уступки России", - объяснил Яременко.

Он считает, что украинская сторона обязана постоянно настаивать на перемирии, отводе войск, возвращении военнопленных, демонстрируя готовность выполнять Минские соглашения по части безопасности. И если Россия не пойдет на эти шаги, то Украина сможет сказать, что Минские договоренности не сработали и призвать партнеров искать другой способ переговоров о мире.

"Это правильная линия поведения, и если Украине хватит настойчивости, то через несколько месяцев она вполне может сформировать ситуацию, при которой мнение о том, что нужно искать что-то другое, станет очевидным. И при этом Украину не будут обвинять в срыве Минских соглашений", - резюмировал дипломат.

Он сомневается, что в "четверке" появятся новые участники. Предложение Зеленского расширить "нормандский формат" - это, скорее, "дипломатическая и очень правильная игра", считает дипломат. Ведь, запуская эти идеи, в Офисе президента наблюдают за реакцией участников "нормандского формата", международных партнеров и моделируют свои дальнейшие шаги.

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"Зеленский беспокоит участников переговорного процесса новыми идеями, заставляя их реагировать, обсуждать и отвечать, чтобы не выглядеть стороной, которая блокирует мирный процесс. На самом деле вопрос привлечения США поднимался и раньше. Но есть страны, которые этого не хотят и, очевидно, что этого не произойдет в ближайшее время. При этом Украине необходимо искать любые форматы, которые помогут достичь хотя бы перемирия, если не мира", - сказал Яременко.

По словам Волкера, представители США, Германии и Франции планируют провести консультации в начале следующей недели. Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа призвал руководителей стран-участниц "нормандского формата" возобновить переговоры по ситуации на Донбассе. Зеленский сделал соответствующее заявление в связи с гибелью четырех украинских военных вследствие обстрела со стороны российских наемников во время перемирия.