Волкер сказал, когда состоятся консультации по "нормандскому формату"

Консультации по "нормандскому формату" состоятся на следующей неделе. Фото: Arms

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, когда состоится очередной этап консультаций относительно "нормандского формата".

Волкер отметил, что он находится в тесных контактах с европейскими партнерами. Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам Волкера, представители США, Германии и Франции планируют провести консультации в начале следующей недели.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа призвал руководителей стран-участниц нормандского формата возобновить переговоры по ситуации на Донбассе. Зеленский сделал соответствующее заявление в связи с гибелью четырех украинских военных вследствие обстрела со стороны российских наемников во время перемирия.

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10 августа вблизи поселка Луганское Бахмутского р-на, Донецкой обл. боевики вели обстрел украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Здесь погиб военнослужащий Национальной гвардии, еще один получил ранения.