Волкер сказал, когда состоятся консультации по "нормандскому формату"

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 729
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1413
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2907
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2115
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4797
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14283
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15777
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2979
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3609
Фото
Все фото
5
5
5
8
6
&quot;Фрукты дешевле чем колбаса&quot; - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
Хинкали, аджарские хачапури не доставляем - переселенец рассказал, как открыл грузинское кафе
Хинкали, аджарские хачапури не доставляем - переселенец рассказал, как открыл грузинское кафе
Показали, как американцы учили украинских спецназовцев
Показали, как американцы учили украинских спецназовцев
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
Самый дорогой мед с вереска, от 550 грн за литр - пасечник рассказал об особенностях бизнеса на пчелах
Самый дорогой мед с вереска, от 550 грн за литр - пасечник рассказал об особенностях бизнеса на пчелах
Видео
Все видео
В Украине определили самый большой арбуз сезона
В Украине определили самый большой арбуз сезона
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Задержали "милиционера ЛНР"
Задержали "милиционера ЛНР"
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Очередной скандал в Укрзализныце - затопило вагон
Очередной скандал в Укрзализныце - затопило вагон
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4385
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4032
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7731
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 333
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
воскресенье, 11 августа 2019 20:23

Волкер сказал, когда состоятся консультации по "нормандскому формату"

  Комментировать
Волкер сказал, когда состоятся консультации по &quot;нормандскому формату&quot;
Консультации по "нормандскому формату" состоятся на следующей неделе. Фото: Arms

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, когда состоится очередной этап консультаций относительно "нормандского формата".

Волкер отметил, что он находится в тесных контактах с европейскими партнерами. Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам Волкера, представители США, Германии и Франции планируют провести консультации в начале следующей недели.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа призвал руководителей стран-участниц нормандского формата возобновить переговоры по ситуации на Донбассе. Зеленский сделал соответствующее заявление в связи с гибелью четырех украинских военных вследствие обстрела со стороны российских наемников во время перемирия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госдеп США поддерживает расширение "нормандского формата" переговоров

10 августа вблизи поселка Луганское Бахмутского р-на, Донецкой обл. боевики вели обстрел украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Здесь погиб военнослужащий Национальной гвардии, еще один получил ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Волкер сказал, когда состоятся консультации по "нормандскому формату"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

"Танцуйте на моей могиле" - умер легендарный Робин Уильямс

Василий Ломаченко взял реванш у россиянина

Затмение солнца совпало с автогонками

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 85860
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 17505
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье Просмотров: 11520
Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
25
 Просмотров: 10917
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 9783
Общество
Поможет нам не раствориться в "русском мире", - эксперт про языковой закон
Поможет нам не раствориться в "русском мире", - эксперт про языковой закон
 Просмотров: 108
Астролог рассказала, когда ждать денег и славы
Астролог рассказала, когда ждать денег и славы
 Просмотров: 558
Украинский сериал "Крепостная" стал хитом в Польше
Украинский сериал "Крепостная" стал хитом в Польше Просмотров: 621
Под Запорожьем пронесся мощный смерч
Под Запорожьем пронесся мощный смерч Просмотров: 576
Смертельная доза патрульные задержали рекордно пьяного водителя
Смертельная доза патрульные задержали рекордно пьяного водителя Просмотров: 1116
Больше всего комментируют
20
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
19
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
4
Трамп заговорил проо Зеленского
2
На полигоне в РФ могла взорваться ракета с ядерной установкой - Reuters
1
Зеленский совершил новое назначение в СБУ
Голосов: 43069
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua