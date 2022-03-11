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пятница, 11 марта 2022 19:16

Спецтема: Война России против Украины

"Когда бьет зверски, важно иметь того, кто подставит плечо" - Зеленский обратился к полякам

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&quot;Когда бьет зверски, важно иметь того, кто подставит плечо&quot; - Зеленский обратился к полякам
Президент Владимир Зеленский обратился к полякам. Сказал, что сегодня украинцы борются, чтобы в Польшу и страны Балтии не пришла война тоже. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед представителями Сейма Польши. Об этом сообщает Gazeta.ua

"Я чувствую, что мы уже сформировали сильнейший союз с Польшей. Пусть неформальный. Но союз, который вырос из реальности, а не со слов на бумаге. Если Бог даст и мы победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами" . Это наше величие. И ваше величие", - сказал он.

По его словам, у Украины есть семь соседей.

"Приносит ли такая цифра сегодня счастье нам? Ответ знает уже весь мир. А лучше других это знают 78 украинских детей, погибших от ракет и обстрелов Российской Федерации. Сосед, принесший на нашу землю беду и войну. Сосед, действующий без Бога, когда бьет зверски, очень важно иметь того, кто подставит плечо, и когда в твой дом ступает нога врага, он протянет тебе руку помощи.Утром 24 февраля я не сомневался, кто это точно будет "Кто скажет, что мой народ не останется один на один. Так и произошло. И я благодарен за это. Польские братья и сестры с нами", - подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что между украинцами и поляками уже нет границ.

"За 16 дней войны украинская гордость и польская искренность в помощи нам позволяет сказать, что между нами царит мир. Пусть эти слова услышат и белорусы. Мир между родными, соседями и братьями. Мы должны прийти к этому и с ними. И мы придем. ", – добавил президент.

Он подчеркнул, что сегодня украинцы борются, чтобы в Польшу и страны Балтии не пришла война также.

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

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