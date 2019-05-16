Коболев выиграл суд относительно неприкосновенности

Окружной административный суд города Киева отменил поправки в устав Нафтогаза, согласно которым Кабинет министров имел право уволить председателя правления компании Андрея Коболева.

Об этом говорится в письме Нафтогаза, направленном в правительство, сообщает "Деловая столица"

Решение суд принял 14 мая.

Как следует из документа, иск подало Всеукраинское отраслевое объединение "Федерация работодателей нефтегазовой сферы". Нафтогаз в иске участвовал в качестве третьей стороны.

Податели иска требовали признать противоправным и недействительным постановление от 6 марта 2019-го в части утверждения статута Нафтогаз.

Согласно оспариваемым пунктам постановления, к исключительной компетенции общих сборов относится принятие решения об отстранении главы или члена правления компании от исполнения обязанностей и избрание лица, которое будет исполнять их обязанности.

Суд поддержал требование подателей иска.

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Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставку главы Нафтогаз в случае отказа компании снизить до 24 апреля цену на газ для населения. 22 апреля Нафтогаз согласился на условия Кабинета министров и снизил цену на газ. С 1 мая она составляет 8,25 грн за кубометр.