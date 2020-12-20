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воскресенье, 20 декабря 2020 23:50

"Кнопкодавство" в Раде: назвали инициативы по борьбе

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&quot;Кнопкодавство&quot; в Раде: назвали инициативы по борьбе
Спикер парламента отметил, что в Раде IХ созыва кнопкодавство гораздо менее расспространено, чем это было в предыдущих созывах. Фото с открытых источников

Для борьбы с возможным "кнопкодавством" в парламенте планируют установить дополнительные камеры, уменьшить возможность для "голосования из удобных позиций", а также создать более жесткий закон, который бы регламентировал не персональное голосование.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, информирует УНН.

"Я собирал совещание с руководителями депутатских фракций и групп. Они обратились с некоторыми предложениями. Это их инициатива была - провести заседание. Мы вышли из общей позицией: мы поставим дополнительные камеры в зале; мы уменьшим возможность откуда можно будет голосовать с "очень удобных" для таких позиций; мы обратились в комитет, и аппарат (Верховной Рады - ред.) присоединится к этому процессу, написать более жесткий закон, который бы регламентировал последствия неперсонального голосования. С одной стороны - уголовная ответственность, с другой - финансовая. Как показывает практика, депутаты также переживают за свои заработные платы", - отметил Разумков.

Спикер парламента отметил, что в Раде IХ созыва "кнопкодавство" гораздо менее расспространено, чем это было в предыдущих созывах.

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"Раньше это была практика, сегодня - исключение. Но если исключение появляется, то с ним надо бороться, чтобы оно не стало практикой. Есть один вариант, который позволил бы нам уйти от "кнопкодавства". Это установить новую систему "Рада" (речь идет о системе для голосования "Рада-4", которая уже используется в Киевсовете - ред.), которая работала на биометрической базе, FaceID или отпечаток ладони. Она достаточно дорогая. Она стоит 250-300 миллионов. Сегодня, в условиях ковида, если бы мы заложили эти средства, то так же пришли медики и учителя сказали: "Ну как вам не стыдно?". Давайте пока мы отыграем это на законодательном уровне, а дальше, если будет необходимо, перейдем (к системе для голосования "Рада" - ред.)", - подытожил Разумков.

За неперсональное голосование ввели штрафы. Изменения в законодательство в прошлом году 19 декабря приняла Верховная Рада. "За" голосовали фракции "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос". Ноль голосов - ОПЗЖ и "Европейская солидарность.

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