Кнопкодавам - по рукам: Зеленский внес законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Об этом сообщает сайт парламента.
Документ №10394 авторства Зеленского зарегистрирован в пятницу, 21 июня.
Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады.
Текста документа пока нет.
18 июня представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщал о подготовке законопроектов об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование, а также об ответственности за прогулы, напоминает "Інтерфакс-Україна"
Ответственность будет предусматривать штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 тыс. до 85 тыс. грн.
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Статья 84 Конституции обязывает народных депутатов голосовать лично.
Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций к депутатам за нарушение этой нормы.
28 февраля Конституционный суд отменил "языковой" закон Кивалова-Колесниченко из-за процедурных нарушений при его принятии, к которым относится и неличное голосование.
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