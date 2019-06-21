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пятница, 21 июня 2019 13:40

Кнопкодавам - по рукам: Зеленский внес законопроект

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Кнопкодавам - по рукам: Зеленский внес законопроект
В парламент поступил президентский законопроект против кнопкодавства. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

Об этом сообщает сайт парламента.

Документ №10394 авторства Зеленского зарегистрирован в пятницу, 21 июня.

Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады.

Текста документа пока нет.

18 июня представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщал о подготовке законопроектов об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование, а также об ответственности за прогулы, напоминает "Інтерфакс-Україна"

Ответственность будет предусматривать штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 тыс. до 85 тыс. грн.

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Статья 84 Конституции обязывает народных депутатов голосовать лично.

Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций к депутатам за нарушение этой нормы.

28 февраля Конституционный суд отменил "языковой" закон Кивалова-Колесниченко из-за процедурных нарушений при его принятии, к которым относится и неличное голосование.

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Дата
21
июня

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
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