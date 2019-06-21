Клюев идет в Раду - СМИ

Беглец Андрей Клюев баллотируется в Верховную Раду.

Бывший глава Администрации Януковича Андрей Клюев баллотируется в Верховную Раду.

Об этом сообщает группа The Newsroom в Facebook.

По информации журналистов, Клюев выдвигается по 46 округу с центром в городе Бахмут в Донецкой области.

"Выдвигается якобы от Либерально-демократической партии, что позволяет ему не подавать документы в ЦИК лично. Представитель партии уже подал документы на Клюева, на данный момент они находятся на рассмотрении комиссии.

По закону, кандидат в депутаты должен прожить на территории Украины на протяжении последних 5 лет перед баллотированием. Клюев, как известно, последние 5 лет скитался между Москвой, Веной и Брюсселем.

ЦИК разослала стандартные для всех кандидатов запросы в МВД, МИД и пограничников чтобы выяснить этот вопрос, потому что формально - нужен документ. И после получения ответов оказалось, что ЦИК не имеет формальных оснований отказать Клюеву в регистрации", - пишет СМИ.

Журналисты сообщают, что последние официальные отметки о выезде Клюева за границу и заезде обратно в Украину датируются началом января 2014 года.

"Последней является дата въезда в страну после новогодний праздников. И, поскольку в конце того же месяца соратники Януковича уже бежали из Украины, отметок о их выезде за границу в приграничных базах нету. Теперь они могут заявить, что, например, все это время находились в подполье проукраинских партизан Крыма, а Крым - это Украина", - информирует группа.

По этой же причине ЦИК была вынуждена зарегистрировать экс-заместителя генпрокурора режима Януковича Рената Кузьмина, который находился в розыске, а теперь баллотируется по списку "Оппозиционной платформы - За життя" кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Касательно Клюева, ЦИК направила дополнительные запросы в Нацполицию, ГПУ и СБУ, сообщают журналисты.

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Андрей Клюев находится в розыске Службы безопасности Украины. Его подозревают в совершении правонарушений по статьям "Незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций", "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" Уголовного кодекса.