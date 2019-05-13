Климкин в Брюсселе пригрозил отказом от "Минска"

Климкин находится с 2-дневным визитом в Брюсселе. Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Украина может отказаться от Минских соглашений, если Европа должным образом не ответит на паспортизацию Донбасса Росією.

Об этом в Брюсселе предупредил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Очень важно, что Европейский Союз понимает, что на этот раз какими-то формальными санкциями ничего не должно закончиться. Это будет то, что у нас называется предательством. Если мы 50 человек поставим под санкции - это не ответ... Мы постепенно будем двигаться к тому, чтобы дать системный ответ...

С некоторыми из коллег понимаем [друг друга] с полуслова. С некоторыми нужно будет разговаривать дальше... Я им честно сказал: если вы пойдете туда, куда хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что у нас "Минска" нет и его убили не только из Москвы, его вы постепенно убиваете", - сказал Климкин.

При этом министр отметил, что такие разговоры больше символические, чем практические.

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