Климкин сказал, с кем не хочет идти в Раду

Министр МИД заявил, что хочет строить свою "нелидерскую команду". ФОТО: Хвиля

Министр иностранных дел Павел Климкин не доверяет Петру Порошенко и Святославу Вакарчуку. Именно поэтому он не идет на выборы с их партиями.

"Все очень просто. Во-первых, у меня были предложения, не буду говорить, от кого. Меня раскрутили на то, что я вел переговоры со Славой Вакарчуком. Но команды, которой бы я доверял полностью и которая бы отвечала моим ожиданиям, я не нашел", - сказал Климкин в интервью "Громадському", отвечая на вопрос, почему не идет в политику с "Европейской солидарностью"?.

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Министр МИД заявил, что хочет строить свою "нелидерскую команду".

"Такие примеры были, о Коммунистической партии не будем вспоминать, но было "Народное движение". Все проекты, которые я вижу сейчас, – чисто лидерские. С ними политику в Украине никак изменить нельзя. Поэтому я сказал, что я с друзьями и теми, кто разделяет мои убеждения, буду постепенно строить на долгую перспективу такую команду", - объяснил он.

Перед заседанием парламента 11 июля профильный комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть представление президента Владимира Зеленского, в частности об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина.