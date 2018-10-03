Климкин шокировал информацией о гражданах с двумя паспортами

Климкин предлагает законодательно урегулировать вопрос двойного гражданства украинцев. Фото: unn.com.ua

В Украине десятки тысяч людей имеют гражданство двух государств.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы прекрасно знаем, что десятки тысяч - и я здесь не преувеличиваю - граждан Украины имеют другое гражданство. У нас в законе написано, что в правовых отношениях мы рассматриваем их как граждан Украины", - заявил он.

Министр напомнил, что в Украине нет наказания за двойное гражданство.

"Я не говорю, что нужно это закрепить. Нам нужна дискуссия, новое законодательство. Есть десятки и сотни украинцев с канадским гражданством, американским, желающих работать здесь и помогать. Почему мы не можем решить вопрос, чтобы они работали, в том числе в наших государственных органах", - отметил Климкин.

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19 сентября в СМИ опубликовали видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. При получении паспорта граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии. Кроме того, консул объясняет, где необходимо пользоваться украинским паспортом, а где - венгерским. После этого скандала МИД объявило Венгрии требование отозвать своего консула. Там отказались.