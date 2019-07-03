Климкин рассказал о судьбе Медведчука

Кум Путина Медведчук вполне может превратиться в теневого "министра по вопросам России".
Это очевидно, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Чиновник также выразил свое мнение о заложниках Кремля.
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"Путин должен освободить всех заложников. Всех отпустить, а не держать на крючке заложников и торговаться", - сказал он.
Президент Владимир Зеленский ни разу не звонил министру иностранных дел за 1,5 месяца.
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