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суббота, 29 июня 2019 23:40

Климкин рассказал о рисках от договоренностей между Россией и Европой

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Климкин рассказал о рисках от договоренностей между Россией и Европой
Климкин: Россия и Европа могут договориться за нашей спиной. Фото: ЕП

Глава МИД Павел Климкин опроверг тезис о вероятной договоренность о возвращении России в ПАСЕ в обмен на освобождение украинских пленных.

"На самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику", - написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он добавил, что "неопытность новой команды" способствует тому, что "действия будут российские, а Европа будет наблюдать", а не делить ответственность и действия, поскольку Украина является общим соседством России и Европы.

"Экономический маневр у нас почти отсутствует. И мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в "серой" буферной зоне", - спрогнозировал глава МИД.

Климкин также заявил, что судьбу Украины должны решать только украинцы.

"И решение, какими бы сложными они ни были, должны принимать мы сами. Другие будут нам помогать только если у нас будут собственные ум и твердая, даже очень жесткая воля отстаивать свою позицию", - подытожил он.

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Ранее президент Зеленский остро критиковал министра иностранных дел Павел Климкин за якобы не согласованную с ним ноту в адрес российского МИД. Украинское министерство требовало отдать пленных моряков по требованию трибунала по морскому праву, а не на условиях России.

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