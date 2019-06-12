Климкин опустил на землю украинцев с мечтами о ЕС через 10 лет

Павел Климкин о сроках вступления Украины в ЕС. Фото: Facebook.

Украина не вступит в Европейский союз в течение ближайших 10 лет.

"В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроков вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что вступать в ЕС в 2025 [году]. Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что за 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда. ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра", - написал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам министра, "удалось закончить разговор на позитиве: мы это точно сделаем".

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"Но для этого нам нужно точно встать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично. Мы же сможем, правда?" - отметил Климкин.

Главы парламентов Украины, Литвы и Польши задекларировали в резолюции Межпарламентской ассамблеи сроки вступления Украины в Европейский союз. По словам главы Верховной Рады Андрея Парубия, Украина имеет большой шанс вступить в Европейский союз в 2025-2027-х.