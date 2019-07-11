Климкин дал советы Зеленскому по поводу встречи с Путиным

Министр посоветовал Зеленскому брать на встречу партнеров. Фото: "День"

Президенту Владимиру Зеленскому нужно встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным с участием международных партнеров Украины.

Совет ему дал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Громадському".

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча была с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними тоже непросто разговаривать, но они нам в этой истории очень нужны", - сказал он.

Встречу можно провести в нормандском формате.

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"Но я однозначно советую президенту Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Это такой мега восклицательный знак", - заявил Климкин.

Министр иностранных дел Павел Климкин не доверяет Петру Порошенко и Святославу Вакарчуку. Именно поэтому он не идет на выборы с их партиями.