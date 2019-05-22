Климкин дал совет Зеленскому

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - посоветовал Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию президента. Фото - Etcetera.media

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию президента.

Отметил, что с искренним уважением относится к первым персональным назначениям Зеленского. Но бы Администрацию перезагрузил как факт и как класс, написал в Facebook.

"Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают", - написал Климкин.

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Дипломат также добавил, что офис президента и секретариат Кабинета министров могут работать лучше, если они будут лишены бюрократии.

"Офис президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми был бы более привлекательной опцией. Кстати, такая же беда и с секретариатом Кабмина. А перезагрузки - это интересная штука", - отметил Климкин.

17 мая министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке и собирается идти в парламент.