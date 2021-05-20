Кличко рассказал о встрече с Зеленским

Кличко рассказал, когда в последний раз виделся с Зеленским. Фото: УП

Последний раз мэр Киева Виталий Кличко встречался с президентом Владимиром Зеленским полгода назад.

Об этом Кличко заявил в интервью "Украинской правде".

"У меня много вопросов касательно развития столицы, региона, другие текущие вопросы. Но, к сожалению, я почти полгода президента не видел. И за последнюю неделю (когда в КГГА, КП и у чиновников столицы проходили обыски. - Gazeta.ua) такого разговора (касательно обысков. - Gazeta.ua) не было", - сказал Кличко.

С головой Офиса президента Андреем Ермаком, утверждает Кличко, он виделся "где-то месяц, может, полтора назад", а на sms мэра он не отвечает. Столичный голова понимает, что Ермак "занят, у него много дел".

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Журналисты отметили, что 14 мая Кличко и Ермак были на открытии синагоги, поэтому там у главы ОП можно было спросить, что происходит в столице.

На это мэр ответил, что "там была другая цель мероприятия" и он с ним не общался.

По мнению Кличко, причиной обострения и напряженные отношения с Офисом президента является политическая составляющая и вопросы контроля.

Напомним, столичная прокуратура и фискалы продолжают серию обысков в помещениях КГГА и частных предприятий. В частности, обыски уже прошли в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет, Киевпастранс и Киевский метрополитен. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделении земли, махинации на закупках, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен. Виталий Кличко, комментируя действия правоохранительных органов и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично. "Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в "махровые" времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты", - сказал мэр на заседании Киевсовета.