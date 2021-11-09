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вторник, 09 ноября 2021 16:58

Кличко рассказал, как во время Майдана чуть не подрался с Януковичем

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Кличко рассказал, как во время Майдана чуть не подрался с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко на одной из встреч во время революции достоинства имел конфликт с тогдашним президентом Виктором Януковичем. Фото: dynamo.kiev.ua

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о конфликте, возникшем на одной из встреч во время Революции достоинства между ним и тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Слова Кличко не понравились Януковичу. Он подскочил с кресла и побежал в сторону Кличко с кулаками, рассказал в интервью изданию "Гордон".

"По поводу окончания демонстраций ужасное было давление. Я сказал, что ни в коем случае никто расходиться не будет. Какие-то грубые слова от него пошли, я парировал. Он встал и принялся оббегать стол. А он такой массивный на самом деле. Немного, может быть, ниже меня, но еще, думаю, тяжелее. И я уже думал: как-то президента бить нельзя", – рассказал Кличко.

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По его словам, Янукович тогда остановился в нескольких метрах от него и вернулся на место. А если бы занес руку, то не попал бы, добавил Кличко. Потому что у меня хорошая реакция.

Он подчеркнул, что никого не бил за пределами ринга и очень надеется, что никогда этого не произойдет.

5 ноября 2021 года сбежавшему президенту Виктору Януковичу сообщили новое подозрение - как руководителю организованной преступной группы. В состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ.

Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014-го года.

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