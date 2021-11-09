Кличко рассказал, как во время Майдана чуть не подрался с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о конфликте, возникшем на одной из встреч во время Революции достоинства между ним и тогдашним президентом Виктором Януковичем.
Слова Кличко не понравились Януковичу. Он подскочил с кресла и побежал в сторону Кличко с кулаками, рассказал в интервью изданию "Гордон".
"По поводу окончания демонстраций ужасное было давление. Я сказал, что ни в коем случае никто расходиться не будет. Какие-то грубые слова от него пошли, я парировал. Он встал и принялся оббегать стол. А он такой массивный на самом деле. Немного, может быть, ниже меня, но еще, думаю, тяжелее. И я уже думал: как-то президента бить нельзя", – рассказал Кличко.
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По его словам, Янукович тогда остановился в нескольких метрах от него и вернулся на место. А если бы занес руку, то не попал бы, добавил Кличко. Потому что у меня хорошая реакция.
Он подчеркнул, что никого не бил за пределами ринга и очень надеется, что никогда этого не произойдет.
5 ноября 2021 года сбежавшему президенту Виктору Януковичу сообщили новое подозрение - как руководителю организованной преступной группы. В состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ.
Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014-го года.
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