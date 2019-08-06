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вторник, 06 августа 2019 10:03

Кличко продолжает троллить членов ЗеКоманды

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Кличко продолжает троллить членов ЗеКоманды
ФОТО: Twitter Виталий Кличко

Мер Киева Виталий Кличко передал привет из отпуска главе Офиса президента Андрею Богдану и столичному застройщику Андрею Вавришу.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали😉", - написал Кличко в своем Twitter.

"Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...", - добавил он.

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Мер Киева Виталий Кличко ушел в отпуск с 5 по 9 августа.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан выступил с инициативой разделить должности мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Обратился в Кабмин об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Он заявил, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Также он сказал, что Кличко на встрече рассказал, что Киеврада контролирует не он, а "2-3" смотрящих ", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы," у него не будет большинства в Киевраде".

Кличко попросил НАБУ проверить заявление Богдана - бюро открыло производство.

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06
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