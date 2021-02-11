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пятница, 12 февраля 2021 09:30

Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра

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Украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко, по опросу социологической группы "Рейтинг".

Gazeta.ua спросила экспертов: "Имеет ли реальные шансы Кличко побороться за президентское кресло на следующих выборах?"

  Виталий Кличко трижды побеждал на выборах мэра Киева. Осенью прошлого набрал в первом туре 50,52%. Сейчас имеет высокий уровень доверия, но пока очень малую поддержку в рейтинге президентских симпатий украинцев. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Виталий Кличко трижды побеждал на выборах мэра Киева. Осенью прошлого набрал в первом туре 50,52%. Сейчас имеет высокий уровень доверия, но пока очень малую поддержку в рейтинге президентских симпатий украинцев. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Виталий Бала, политолог:

На самом деле нет оснований, чтобы у Кличко был такой большой рейтинг. Особенно при том, что сейчас творится в Киеве.
Он не может быть реальным кандидатом на пост президента. Имел шанс 2014 года. Виталий будет стараться. Но история с отказом баллотироваться шестилетней давности тянется. Когда все всплывет, ни ему, ни поклонникам не будет приятно. Это говорит о его ценностях. Человек, который занимается политикой и хочет сделать что-то хорошее для страны, должен идти на самопожертвование. У нас этого нет.

Виктор Бобыренко, политолог:

У Кличко есть шансы. Но есть несколько "но". Олигархи, которые имеют собственные телеканалы, - в первую очередь Пинчук, Коломойский и Ахметов - будут искать потенциально новых кандидатов. Ахметова и Коломойского устраивает нынешняя ситуация, поскольку имеют "печеньки" от Зеленского. Но если будут видеть, что его рейтинг рушится, то начнут оглядываться. Раскручивать тех, у кого положительный рейтинг. Обращать внимание на то, насколько человек может быть лояльный к ним. Кличко и Разумков могут подойти.

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Алексей Голобуцкий, политолог:

Следующие президентские выборы будут через 3 года. За это время в нашей стране может произойти все, что угодно. Опрос показывает только те тренды, которые существуют на сегодняшний день. Центристская ниша, которую занимает Зеленский, распадается. На нее могут претендовать и Кличко, и Гройсман, и Разумков. Многое зависит от того, как они пройдут эти 3 года.
У Кличко высокое доверие. Но рейтинг не высок.
Пока что ни один мэр города у нас не был президентом. Мэр и президент - это совершенно разные вещи. То, что прощают мэру, а не простят кандидату в президенты. Кличко не 1-й день в политике. Он - известный спортсмен, человек с положительным бэкграундом. Это все влияет на рейтинг доверия. А когда речь идет о президентских выборах, там действует другая логика. Там ему будет гораздо сложнее.

Николай Давидюк, политолог:

Нельзя сказать, что Кличко имеет большую популярность. Ее нагнетают в медиа, Telegram-каналах, в кулуарах. Его рейтинг ниже, чем в пяти топ-политикив. Обыгрывая имидж лидера Киева, не в первый раз пытается выйти на президентство. Но привязка к его коррупционному заместителю в прошлом созыве и неэффективная работа приводят к тому, что в национальном видении него нет как одного из супер-руководителей. Он делает попытки - это видно. Команда хочет - тоже видно. Например, начал соперничать с Офисом президента, что готов скорее закупить европейскую вакцину от коронавируса. Это плевок в ОП и нарушение их договоренностей. Но пока что не дает результата. Что-то украинцев останавливает. Возможно то, что президент - комик, и они боятся, что другой будет боксером.

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Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то Виталий Кличко получил бы 1% поддержки, тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом. Такие результаты соцопроса Центра Разумкова. По опросу КМИС Кличко имеет поддержку 1,5%. За этим же исследованием киевский мэр имеет высокий уровень доверия в рейтинге - 37,5%.
Виталий Кличко трижды побеждал на выборах мэра Киева. Осенью прошлого года победил в 1-м туре с 50,52%. Был народным депутатом 7-го созыва. Тогда прошел в парламент со своей партией УДАР.

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