Кличко ответил на упреки Зеленского про обивку порогов

Кличко прокомментировал слова Зеленского. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию, что якобы он обивает пороги высоких кабинетов.

Так столичный голова отреагировал на слова президента Владимира Зеленского.

"Я не хожу кого-то ожидать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более не в моих правилах ходить обивать пороги кабинетов ", - сказал Кличко.

Однако уточнил, что звонил в приемную и писал президенту "для встречи по рабочим вопросам".

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"А вопросов у нас немало - по газу, тарифам, неотложны вопросам столицы, местного самоуправления - всех членов АГУ. Встреча за последние полгода так и не состоялась", - отметил Кличко.

Также он утверждает, что его удивили обвинения "не надо воровать из бюджета".

"Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы. Это - манипуляции и дискредитация городской власти. Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, о финансовых нарушениях. Которые мы сами же и обнаружили. Документы за несколько лет", - подчеркнул Кличко.

Владимир Зеленский на пресс-конференции, комментируя обыски в окружении Виталия Кличко, заявил, что Кличко "пишет, звонит, записывается на встречу, но у меня не хватает времени". По его словам, нет оснований говорить о конкуренции между ним и мэром на предстоящих выборах, а Кличко "не надо воровать из бюджета". 20 мая президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, посвященную двум годам его президентства. Она проходит на госпредприятии "Антонов". На вопрос журналистов Зеленский будет отвечал в течение нескольких часов.