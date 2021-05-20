Кличко ответил на упреки Зеленского про обивку порогов

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию, что якобы он обивает пороги высоких кабинетов.
Так столичный голова отреагировал на слова президента Владимира Зеленского.
"Я не хожу кого-то ожидать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более не в моих правилах ходить обивать пороги кабинетов ", - сказал Кличко.
Однако уточнил, что звонил в приемную и писал президенту "для встречи по рабочим вопросам".
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"А вопросов у нас немало - по газу, тарифам, неотложны вопросам столицы, местного самоуправления - всех членов АГУ. Встреча за последние полгода так и не состоялась", - отметил Кличко.
Также он утверждает, что его удивили обвинения "не надо воровать из бюджета".
"Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы. Это - манипуляции и дискредитация городской власти. Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, о финансовых нарушениях. Которые мы сами же и обнаружили. Документы за несколько лет", - подчеркнул Кличко.
Владимир Зеленский на пресс-конференции, комментируя обыски в окружении Виталия Кличко, заявил, что Кличко "пишет, звонит, записывается на встречу, но у меня не хватает времени". По его словам, нет оснований говорить о конкуренции между ним и мэром на предстоящих выборах, а Кличко "не надо воровать из бюджета".
20 мая президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, посвященную двум годам его президентства. Она проходит на госпредприятии "Антонов". На вопрос журналистов Зеленский будет отвечал в течение нескольких часов.
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