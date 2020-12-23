Кличко на похоронах Кернеса раздавал селфи

Мер Киева Виталий Кличко, который в среду приехал на похороны мера Харькова Геннадия Кернеса, делал селфи на церемонии прощания.

Фото опубликовал сайт "Думская"

Девушка улыбается. На заднем плане - красные шторы с черной лентой.

Вероятно, это была поклонница Кличко, которая попросила его сфотографироваться. Несмотря на неуместность такого действа, Кличко не отказал.

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23 декабря в Харькове проходила 4-часовая церемония прощания с Геннадием Кернесом. Она проходила в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко. На прощании были бывшие "регионалы" - народный депутат Вадим Новинский, экс-нардепы Евгений Мураев, Михаил Добкин.