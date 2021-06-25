Киве вручили подозрение за коммунистические замашки

Народному депутату от партии ОПЗЖ Ильи Киве оперативники ГБР и прокуратуры вручили повестку за использование советской символики.
Об этом нардеп сообщил в Telegram.
Сделали это якобы в спортивном клубе, где тренировался Кива.
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"Арестовать за шапку. Мой дед, герой Советского Союза, мной бы гордился. Владимир Александрович, у нас точно не фашистская Германия?", - написал Кива.
Он добавил, что повестку выписали и директору спортклуба.
"Мы скоро к власти придем, все в этих шапках ходить будем", - заявил Кива на видео, когда оперативники покидали спортклуб.
В Украине под запретом использования символики тоталитарных режимов. За игнорирование закона предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов влечет за собой уголовную ответственность - лишение свободы до 15 лет.
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