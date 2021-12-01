Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива поскандал в ВР с матерями погибших на Донбассе солдат. Фото: Униан

Народный депутат от "Оппозиционной платформы "За жизнь" Илья Кива поскандалил в Верховной Раде с матерями погибших на Донбассе солдат.

Начался конфликт с того, что мать убитого Евгения Харченко Наталья прервала интервью нардепа. Она возмутилась, что Кива говорит по-русски в стенах украинского парламента. Далее в диалог с Кивой вступила Ирина Рыжак, сына которой убил снайпер в 2014 году в Докучаевске, сообщает Рavlovskynews.

"Мы никогда не откажемся от нашего языка", - заявила Рыжак.

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На это Кива заявил, что тема языка - спекуляции. Он сейчас не на трибуне Верховной Рады и не обязан говорить по-украински.

"А в туалете мне на каком языке разговаривать? Мои дети говорят по-русски. И моя мать тоже", - заявил нардеп.

Народный депутат от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива, которого лишили наградного оружия, матерился в кулуарах парламента. "*банные твари, бледь", - говорил нардеп. "На кого вы ругаетесь?" - спросил журналист. "На бл**дей", - ответил Кива.