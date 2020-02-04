Кива переписывался с Жириновским во время заседания Верховной Рады

Народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву поймали на переписке с депутатом Госдумы РФ, лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
Кива переписывался во время заседания Верховной Рады. Переписку снял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.
Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля.
"Набирал?" - спросил депутат РФ.
Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля. Спросил о самочувствии Жириновского и попросил перезвонить, когда будет возможность.
Затем начал набирать еще одно сообщение.
"В Раду пришел гомик-премьер со своим под****им правительством, страну с*ка про***ли с этими пид***ми шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет", - Кива несколько раз его перечитал, но отправил ли, неизвестно.
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Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" кума президента РФ Виктора Медведчука Илья Кива назвал украинцев тупым стадом.
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