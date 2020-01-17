Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото

Автор: Ян Доброносов

Нардеп из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива попросил девушек не присылать ему своих обнаженных фотографий во время пленарных заседаний Верховной Рады.

Об этом нардеп сказал в видеообращении, записанном в тренажерном зале.

"Привет, девчонки из моего фан-клуба. У меня к вам будет огромная просьба: вы, пожалуйста, если присылаете свои обнаженные фотографии, делайте это в мое нерабочее время. В перерыв с 2 до 4 или после 8. В противном случае у вас есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране. За нами следят папарацци", - сказал Кива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кива стал звездой PornHub

Илья Кива неоднократно был замечен в рассматривании фото или видео обнаженных женщин в рабочее время. В октябре он на заседании Верховной Рады ласкал свои гениталии. При этом на телефоне политика был открыт контакт "Юлия Конкурс Красоты Одесса". Позже журналисты зафиксировали, как Кива смотрел на своем смартфоне видеоролик с голыми мужскими ягодицами. На заседании 16 января нардеп рассматривал фото обнаженной женщины, присланные в мессенджере WhatsApp.